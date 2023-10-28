В Алтайском крае установится временный снежный покров

Северный ветер принес на юг Западной Сибири холодный арктический воздух. В Алтайском крае похолодает и пойдет снег.

По информации Алтайского ЦГМС, 27 октября в регионе ожидается -1,+4 гр. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега, гололед, установление временного снежного покрова. Порывы западного ветра местами могут достигать 17–22 м/с.

Ночная температура составит -3,-8 гр. По северу небольшой снег.

В Барнауле 27 октября прогнозируется днем -1,+1 гр., ночью -3,-5 гр. Преимущественно без осадков.

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