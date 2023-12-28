Тарифы ЖКХ. Квартплата. Фото: ru.freepik.com

Предельный рост общего платежа за коммуналку для жителей региона ограничен индексом в 14,2%, однако в некоторых случаях тарифы превысят эту планку

В Алтайском крае утверждены новые тарифы на коммунальные услуги. Они начнут применяться с 1 июля 2024 года. Несмотря на ограничение предельного роста общего платежа за коммуналку индексом в 14,2%, тарифы на отдельные услуги превысят это значение. Где и на сколько подорожает квитанция – в материале “Толка”.

В предельный индекс уложились не все

Еще в конце прошлой недели в краевом правительстве состоялся брифинг, посвященный теме грядущего повышения тарифов на коммуналку.

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