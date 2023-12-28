Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае утвердили коммунальные тарифы на второе полугодие 2024 года

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае утвердили коммунальные тарифы на второе полугодие 2024 года

Тарифы ЖКХ. Квартплата. Фото: ru.freepik.com

Предельный рост общего платежа за коммуналку для жителей региона ограничен индексом в 14,2%, однако в некоторых случаях тарифы превысят эту планку

В Алтайском крае утверждены новые тарифы на коммунальные услуги. Они начнут применяться с 1 июля 2024 года. Несмотря на ограничение предельного роста общего платежа за коммуналку индексом в 14,2%, тарифы на отдельные услуги превысят это значение. Где и на сколько подорожает квитанция – в материале “Толка”.

В предельный индекс уложились не все

Еще в конце прошлой недели в краевом правительстве состоялся брифинг, посвященный теме грядущего повышения тарифов на коммуналку.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix