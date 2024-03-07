В Алтайском крае утвердили план тушения лесных пожаров

Согласно плану, для тушения лесных пожаров в крае имеется 285 пожарных автомобилей и малых лесопатрульных комплексов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил сводный план тушения лесных пожаров, сообщает правительство Алтайского края. Документ уже прошел все необходимые согласования.

План тушения лесных пожаров включает в себя схемы маневрирования и перебросок сил и средств в случае возникновения лесного пожара, а также алгоритм взаимодействия с МЧС, МВД и другими задействованными структурами. Кроме того, он содержит список ответственных по каждому району и лесничеству с указанием контактных данных и сведения о количестве техники, людского резерва, запасах топлива.

Так, согласно плану, для тушения лесных пожаров в крае имеется 285 пожарных автомобилей и малых лесопатрульных комплексов, 195 тракторов различной модификации, тысячи единиц противопожарных инструментов и оборудования. Людской резерв составляет 1250 человек.

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