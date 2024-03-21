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В Алтайском крае утвердили список населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары

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В Алтайском крае утвердили список населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Евгения Кочеткова

Соответствующий перечень оказался весьма объемным: в нем представлены даже ряд районов краевой столицы. Также в списке несколько городов нашего региона

В Алтайском крае утвердили перечень населенных пунктов, которым в 2024 году могут угрожать лесные и другие природные пожары. Информация об этом размещена на официальном портале опубликования правовой информации.

Перечень вновь оказался достаточно обширным и туда попали даже отдельные участки краевой столицы как городского округа. Например, это Новосиликатный, Власиха, Научный Городок, Новомихайловка и ряд других городских поселков.

Взято отсюда

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