Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Евгения Кочеткова

Соответствующий перечень оказался весьма объемным: в нем представлены даже ряд районов краевой столицы. Также в списке несколько городов нашего региона

В Алтайском крае утвердили перечень населенных пунктов, которым в 2024 году могут угрожать лесные и другие природные пожары. Информация об этом размещена на официальном портале опубликования правовой информации.

Перечень вновь оказался достаточно обширным и туда попали даже отдельные участки краевой столицы как городского округа. Например, это Новосиликатный, Власиха, Научный Городок, Новомихайловка и ряд других городских поселков.

Взято отсюда