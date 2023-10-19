Теперь максимальная стоимость технического осмотра легковых автомобилей, вмещающих до восьми пассажиров, увеличится с 913 до 1022 рублей. Для автомобилей с массой менее 5 тонн эта ставка вырастет с 1563 до 1749 рублей, а для транспортных средств с допустимой массой более 5 тонн — с 1888 до 2113 рублей.

Кроме того, стоимость техосмотра наземного электротранспорта поднимется с 1331 до 1467 рублей, а стоимость технического осмотра мототранспортных средств увеличится с 321 до 359 рублей.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2024 года.

Горняк22



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