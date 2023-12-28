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В Алтайском крае увеличились продажи яиц и другой сельхозпродукции

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В Алтайском крае увеличились продажи яиц и другой сельхозпродукции

Продуты в магазине "Ашан" Фото: Виталий Барабаш

Небольшое падение есть только по молоку и овощам. Статистику подводили без учета мелких подсобных хозяйств несельскохозяйственных организаций

В Алтайском крае сельхозтоваропроизводители увеличили объемы продаж своей продукции практически по всем направлениям. Данные с января по ноябрь 2023 года опубликовал Алтайкрайстат.

Зерновых и зернобобовых культур в крае продали более 2 тысяч тонн (1724,8 тысяч тонн в аналогичном периоде 2022 года), семян и плодов масличных культур 824 тысячи тонн (669,1 тысяч тонн в 2022 году).

Взято отсюда

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