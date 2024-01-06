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В Алтайском крае увеличились размеры социальных выплат семьям с детьми

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В Алтайском крае увеличились размеры социальных выплат семьям с детьми

Произошло это с 1 января 2024 года

С 1 января размеры социальных выплат семьям с детьми увеличились. Уже известно, что изменения коснулись регионального маткапитала, ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей. 

На сколько же увеличились выплаты? Давайте посчитаем. 

Сумма регионального материнского капитала была 80238 рублей, а стала – 83850 рулей. Сумма увеличилась на 3612 рублей;

Ежемесячное пособие на ребенка в 2024 году составит от 224,25 до 1462,5 рублей;

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей (до достижения ребенком трех лет) была 13373 рублей, стало 13975 рублей. Сумма увеличилась на 602 рубля.

Напомним: меры социальной поддержки предоставляются с применением районного коэффициента 15% или 25%.

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