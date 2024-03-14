В частности, в крае возрастет финансирование социальных контрактов. Их берут для развития личного подсобного хозяйства, трудоустройства и открытия своего дела

Алтайский край посетил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Он принял участие в заседании коллегии, на которой подвели итоги деятельности краевого профильного министерства за прошлый год.

574 тысячи жителей Алтайского края получают различные меры социальной поддержки. Расходы на них в 2023 году составили почти 60 млрд рублей. Антон Котяков отметил направление социальных контрактов. По поручению президента, к 2030 году на эти цели дополнительно выделят 100 млрд рублей.

Социальные контракты берут для развития личного подсобного хозяйства, иных мероприятий, трудоустройства и открытия своего дела. Последние два – самые востребованные. А благодаря помощи в развитии ИП расширяется сеть услуг и появляются новые предприятия.

Например, в Новоалтайске и Первомайском районе таким образом открывают швейные мастерские, салоны красоты, ателье и так далее.

Среди других достижений – развитие системы долговременного ухода. В профильном пилотном проекте участвует 13 муниципалитетов края. В Немецком национальном районе это уже дало свои плоды, к работе удалось привлечь больше сотни сиделок.

Участники Великой Отечественной войны и дети войны получили субсидии на сумму больше 80 млн рублей на жилье, ремонт и адресную помощь. Активную поддержку оказывают участникам СВО и их семьям. В прошлом году им направили больше двух млрд рублей финансовой помощи.

Взято отсюда