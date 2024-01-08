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В Алтайском крае увеличивается число многодетных семей

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В Алтайском крае увеличивается число многодетных семей

Фото: yursemya.ru

По данным Министерства социальной защиты Алтайского края сейчас в регионе проживает 32854 многодетных семьи, в них воспитывается более 110 тысяч детей  

В Алтайском крае продолжает расти количество семей, в которых воспитывается более двух детей. По данным Министерства социальной защиты сейчас в регионе проживает 32854 многодетных семьи, в них воспитывается более 110 тысяч детей.

Для сравнения в 2022 году в Алтайском крае насчитывалось 32336 многодетных семей. Тогда в них воспитывалось более 109 тысяч детей.

Ранее в ведомстве напомнили о том, что многодетные семьи имеют право направить средства регионального маткапитала в полном объеме или частично на улучшение жилищных условий, получение образования, проживание в общежитии, оплату услуг по уходу за ребенком в детском саду или газификацию дома с использованием природного газа.

Кроме этого, многодетные родители, нуждающиеся в социальной поддержке, вправе воспользоваться денежной выплатой из средств регионального материнского капитала.

Взято отсюда.

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