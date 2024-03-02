Шесть возгораний ликвидировали в частном секторе

В Алтайском крае за 1 марта потушили 12 пожаров, шесть возгораний ликвидировали в частном секторе, сообщили в МЧС Алтайского края.

На ликвидацию возгораний было привлечено 100 человек личного состава противопожарной службы, задействовано 32 единицы техники.

2 марта в Барнауле в результате пожара в гаражном боксе пострадал мужчина, он получил отравление продуктами горения. Из гаража бойцы эвакуировали два грузовых автомобиля. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем.

погода на неделю , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда