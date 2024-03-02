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В Алтайском крае за 1 марта потушили 12 пожаров

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В Алтайском крае за 1 марта потушили 12 пожаров

Шесть возгораний ликвидировали в частном секторе

В Алтайском крае за 1 марта потушили 12 пожаров, шесть возгораний ликвидировали в частном секторе, сообщили в МЧС Алтайского края.

На ликвидацию возгораний было привлечено 100 человек личного состава противопожарной службы, задействовано 32 единицы техники.

2 марта в Барнауле в результате пожара в гаражном боксе пострадал мужчина, он получил отравление продуктами горения. Из гаража бойцы эвакуировали два грузовых автомобиля. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожность при обращении с огнем. 

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Взято отсюда

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