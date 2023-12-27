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В Алтайском крае за 43 млн рублей построили 10-метровый мост

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В Алтайском крае за 43 млн рублей построили 10-метровый мост

Мост в селе Маралиха Фото: минтранс Алтайского края

Через реку Щебенюшку теперь можно проехать по новому мосту. Рабочие возвели сооружение с нуля взамен старого аварийного

В селе Маралиха Чарышского района построили новый мост через реку Щебенюшку, сообщили в минтрансе Алтайского края.

Ремонтировать старый мост смысла не было, так как он был аварийный и с ограниченной грузоподъемностью, поэтому было решено построить абсолютно новое сооружение.

Специалисты выполнили работы по бурению скважин с погружением труб, установили арматурные каркасы и забетонировали сваи, устроили железобетонные заборные стенки для удержания грунта насыпи, смонтировали плиты пролетного строения, устроили сопряжение моста с насыпью подходов, мостовое полотно, деформационные швы, уложили асфальтобетонное покрытие. Также построили подходы к мосту и освещение.

На возведение 10-метровой конструкции направили 43 млн рублей.

Ранее в Барнауле открыли новый мост на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Он обошелся в сумму более 2 млрд рублей.

Взято отсюда

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