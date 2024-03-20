По словам продавца, пробег внедорожника составляет 245 тысяч км. При этом он отмечает, что авто обслуживали каждые 50–60 тысяч километров

В Алтайском крае серый внедорожник Toyota Land Cruiser 2014 года выпуска продают за 5,2 млн рублей. Об этом стало известно из объявления на drom.

В машине установлены дизельный двигатель объемом в 4,5 литра, привод 4WD и коробка-автомат. Иномарка развивает мощность до 235 “лошадей”.

У авто максимальная комплектация Brownstone. Машина оснащена холодильником, четырьмя камерами, подогревами всех сидений, лобового стекла, зеркал и руля, а также четырехзонным климат-контролем. Салон выполнен из коричневой кожи.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 3 млн рублей продают панорамный Porsche Cayenne с 400 “лошадьми”. В объявлении отметили, что иномарка выполнена в комплектации: “4.8 Tiptronic S”.

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