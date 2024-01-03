В Алтайском крае за 54,4 млн рублей реконструировали мост через безымянный ручей

Фото: Минтранс Алтайского края

Старое сооружение, по которому проходила единственная дорога, соединяющая три населенных пункта, было признано аварийным и уже не выдерживало больших нагрузок

Мост находится в Алейском районе и соединяет два берега ручья без названия. По нему проходит дорога “Боровское – Серебренниково”, которая стала единственным связующим звеном между населенными пунктами Боровское, Серебренниково и Костин Лог (Мамонтовский район). Реконструкция помогла сохранить эту тесную связь. О проведенных работах сообщили на сайте регионального минтранса .

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Через реку Щебенюшку теперь можно проехать по новому мосту. Рабочие возвели сооружение с нуля взамен старого аварийного

Отметим, что села Боровское и Серебренниково, как и некоторые другие, отделены от Костина Лога цепочкой озер, среди которых – Бахматовское и Среднее. Как видно на спутниковых снимках, именно между ними образовался тонкий перешеек в виде ручья. Водоемы простираются на многие километры. Альтернативный проезд отсутствует, сообщили на сайте министерства.

Многие годы транспортное сообщение поддерживалось благодаря старому мосту. Но он пришел в аварийное состояние, были введены ограничения в части грузоподъемности. Потребовалась реконструкция дорожного объекта. На нее из регионального бюджета выделили 54,4 млн рублей, сообщили в минтрансе.

В итоге, были проведены работы по укреплению конструкций сооружения для увеличения грузоподъемности, замене покрытия (с щебеночного на асфальтовое), “выполнены мероприятия, повышающие уровень безопасности для всех участников движения”. Рабочие установил новое освещение, а также перильное и барьерное ограждения.

Взято отсюда.

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