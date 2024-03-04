По словам продавца, пробег автомобиля в максимальной комплектации Premium 7S Sport составляет 80 тысяч километров

В Бийске белый Lexus GX460 2019 года выпуска продают за 7,6 млн рублей, сказано в объявлении на drom.

Автомобиль выполнен в максимальной комплектации Premium 7S Sport, в которую входят подогрев руля и сидений, холодильник, трехзонный климат контроль, люк, четыре камеры кругового обзора и музыка Mark Levinson на 17 динамиков.

Машина оснащена бензиновым двигателем объемом в 4,6 литра и мощностью в 296 “лошадей”, коробкой-автоматом и приводом 4WD.

Пробег иномарки составляет 80 тысяч км. Есть полный комплект ключей.

“Идеальное внешнее и техническое состояние. Сделано большое ТО, поменяно масло ДВС, АКПП и в мостах. Чистая история без ДТП. Полностью в родном окрасе”, – указали в объявлении.

Ранее стало известно, что в Барнауле за 6 млн продают Zeekr с панорамной крышей и электродверьми. У автомобиля электрический двигатель мощностью 536 лошадиных сил.

Взято отсюда