В Алтайском крае за безопасностью у крещенских купелей будет следить Росгвардия

Также у купелей развернут пункты обогрева и организуют круглосуточное дежурство специалистов экстренных служб

В Алтайском крае организуют работу служб, которые должны будут обеспечить безопасность у крещенских купелей 19 января, сообщает “Толк”.

Так, за безопасностью у купелей будут следить сотрудники Росгвардии и полиции. Кроме того, у купелей развернут пункты обогрева и организуют круглосуточное дежурство специалистов экстренных служб.

Росгвардия, полиция и спасатели будут следить за порядком, не допустят большого скопления людей на льду, смогут оперативно оказать первую помощь в случае травмирования, обморожения или других происшествий.

Окончательный список купелей на естественных водоемах органы местного самоуправления сформируют до 16 января.

Ранее “БР” писал о том, как в Бийске готовятся к предстоящему мероприятию: организуют работу спасательных служб и оформляют купель. Традиционно она располагается в районе парка Победы, справа от Коммунального моста.

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Взято отсюда