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В Алтайском крае за день произошло 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек

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В Алтайском крае за день произошло 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек

19 февраля в Алтайском крае произошло 5 аварий, в которых различные ранения получили 6 человек. К счастью, ДТП с погибшими не зарегистрированы.

Основные причины дорожных инцидентов: в двух случаях водители не учли скользкую дорогу и не снизили скорость; еще в стольких же – пешеходы переходили дорогу в неположенном месте; последнее ДТП произошло потому, что автолюбитель не соблюдал дистанцию.

За сутки сотрудники ГИБДД выявили 791 нарушителя ПДД. 21 водитель сел за руль пьяным, а трое из них уже попадались на этом раньше – на них завели уголовные дела.

Госавтоинспекция призывает водителей учитывать погодные условия. По возможности, не стоит покидать пределы населенных пунктов в сильный мороз.

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Взято отсюда.

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