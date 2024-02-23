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В Алтайском крае за день в результате пожаров погибли два человека

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В Алтайском крае за день в результате пожаров погибли два человека

Один человек травмирован

В Алтайском крае 23 февраля в результате пожаров погибли люди, один человек госпитализирован, сообщает МЧС Алтайского края.

Так, в райцентре Быстрый Исток в результате пожара в частном жилом доме погибла 72-летняя женщина. Причина пожара устанавливается.

Также из-за пожара в частном жилом доме в поселке Речном Смоленского района погиб 84-летний мужчина. Предварительная причина — неосторожность при курении.

На пожаре в частном жилом доме в поселке имени Калинина Петропавловского района травмирован 79-летний мужчина (ожоги), его госпитализировали. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники и работники ГУ МЧС России по Алтайскому краю постоянно проводят профилактические рейды по частному сектору края и разъясняют правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электроприборов.

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Взято отсюда

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