Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае за год пропало больше 140 детей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае за год пропало больше 140 детей

Поиски пропавшего человека Фото: ЛизаАлерт

Волонтеры постоянно занимаются поисками пропавших людей в Алтайском крае: в прошлом году поисковики обработали почти 600 заявок

В Алтайском крае в 2023 году поисковики получили 573 заявки на поиск людей, сообщает “ЛизаАлерт”. Из них 143 заявки на поиск детей.

Большинство (448 человек) нашли живыми. Еще 49 пропавших погибли. Поиски остальных пропавших продолжаются.

В декабре волонтерам поступила 41 заявка на поиск. Среди них 34 человека нашли живыми, а один – погиб.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае без вести пропала пенсионерка с костылем.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Почти 40 украинских беспилотников сбили над Крымом и Краснодарским краем

05.01.2024

 Происшествия

Скончалась режиссер Елена Демидова, снявшая “Алису в стране чудес”

05.01.2024

 Происшествия

Умер известный алтайский мастер-камнерез Александр Ковацкий

05.01.2024

 Происшествия

Скончался актер фильма “Брат-2” Константин Желдин

05.01.2024

 Происшествия

Водитель рейсового автобуса сбил 10-летнюю девочку в Бийске

05.01.2024

 Интересное

СМИ: Настя Ивлеева из-за хейта решила покинуть Россию

05.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле продают BMW в редком цвете Monte Carlo Blau

05.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае в 2024 году планируют принять 2,4 млн туристов

05.01.2024

 Интересное

Фильм Бременские музыканты стал одним из лидеров проката в Алтайском крае

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix