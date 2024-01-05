Поиски пропавшего человека Фото: ЛизаАлерт

Волонтеры постоянно занимаются поисками пропавших людей в Алтайском крае: в прошлом году поисковики обработали почти 600 заявок

В Алтайском крае в 2023 году поисковики получили 573 заявки на поиск людей, сообщает “ЛизаАлерт”. Из них 143 заявки на поиск детей.

Большинство (448 человек) нашли живыми. Еще 49 пропавших погибли. Поиски остальных пропавших продолжаются.

В декабре волонтерам поступила 41 заявка на поиск. Среди них 34 человека нашли живыми, а один – погиб.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае без вести пропала пенсионерка с костылем.

Взято отсюда