Полиция Фото: unsplash.com

В 2023 году в регионах зарегистрировали чуть более 1,9 млн преступлений, что на один процент меньше, чем за предыдущий год

Алтайский край занял 68-е место из 85 в списке регионов по уровню преступности. Итоговый за 2023 год рейтинг опубликовало РИА Новости.

На 10 тысяч жителей края приходилось 178,2 преступления, по сравнению с 2022 годом это на 3% меньше. Количество тяжких и особо тяжких преступлений также на 10 тысяч жителей составило 49,9 (+0,1% к предыдущему году).

Взято отсюда