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В Алтайском крае за неделю подросла заболеваемость ОРВИ

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В Алтайском крае за неделю подросла заболеваемость ОРВИ

ОРВИ. Заболеваемость Фото: pixabay.com

Среди заболевших ОРВИ продолжается циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии, такие как аденовирусы, риновирусы и так далее

В Алтайском крае за прошлую неделю, с 26 февраля по 3 марта, зарегистрировали 20,1 тысяч случаев заболевания ОРВИ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону. За неделю с 19 по 25 февраля регистрировали 19,8 тысяч случаев заболевания.

Согласно результатам лабораторных исследований, среди заболевших продолжается циркуляция вируса гриппа А, а также вирусов негриппозной этиологии (аденовирусы, риносинцитиальные вирусы и риновирусы).

В Роспотребнадзора напоминает о необходимости соблюдения общих мер профилактики ОРВИ и гриппа. Особенно внимательными необходимо быть родителям: тщательно следить за самочувствием детей и отправлять в детсады и школы только здоровых детей.

Ранее жители Барнаула поделились, что стали больше тратиться на покупку необходимых лекарств. Средний чек на препараты для лечения обычной ОРВИ, в который входят жаропонижающее, противовирусное, сироп от кашля, капли в нос и витамины, начинается от 1,5 тысяч рублей.

Взято отсюда

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