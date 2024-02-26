В Алтайском крае за неделю сотрудники полиции задержали 142 нетрезвых водителя

За прошедшую неделю два человека погибли в ДТП

За неделю с 19 по 25 февраля на территории Алтайского края зарегистрировано 33 ДТП, в которых два человека погибли и 49 получили ранения, в том числе пять детей, сообщает Госавтоинспекция Алтайского-Края.

Так, основными причинами ДТП являлись:

выезд на встречную полосу движения;

несоответствие скорости условиям движения;

несоблюдение очередности проезда.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 5733 нарушения ПДД РФ. С признаками опьянения задержаны 142 водителя, 22 из которых совершили данное правонарушение повторно.

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Взято отсюда