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В Алтайском крае за неделю сотрудники полиции задержали 142 нетрезвых водителя

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В Алтайском крае за неделю сотрудники полиции задержали 142 нетрезвых водителя

За прошедшую неделю два человека погибли в ДТП

За неделю с 19 по 25 февраля на территории Алтайского края зарегистрировано 33 ДТП, в которых два человека погибли и 49 получили ранения, в том числе пять детей, сообщает Госавтоинспекция Алтайского-Края.

Так, основными причинами ДТП являлись:

  • выезд на встречную полосу движения;
  • несоответствие скорости условиям движения;
  • несоблюдение очередности проезда.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 5733 нарушения ПДД РФ. С признаками опьянения задержаны 142 водителя, 22 из которых совершили данное правонарушение повторно.

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Взято отсюда

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