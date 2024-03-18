В Алтайском крае за прошедшую неделю в ДТП погибли три человека

45 человек, в том числе семеро детей получили ранения

За прошедшую неделю (с 11 по 17 марта) на территории Алтайского края зарегистрировано 34 ДТП, в которых 3 человека погибли. 45 человек получили ранения, в том числе семеро детей, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Основные причины ДТП:

нарушение правил проезда пешеходного перехода;

выезд на встречную полосу движения;

несоответствие скорости условиям движения.

На минувшей неделе сотрудники Госавтоинспекции выявили 4 283 нарушения ПДД РФ.

97 водителей управляли автомобилем с признаками опьянения, восемь из которых совершили правонарушение повторно.

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Взято отсюда