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В Алтайском крае за сутки 24 января произойдет перепад температур в 24 градуса

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В Алтайском крае за сутки 24 января произойдет перепад температур в 24 градуса

Зима. погода. Снег. Фото: Виталий Барабаш

По ночам столбики термометров местами опускаются почти до -30 градусов, однако днем воздух значительно прогревается. Так, за сутки разница в температуре составит 24 градуса: от -28 ночью до -4 днем

Днем 24 января температура воздуха в Алтайском крае составит около -10…-15, а местами -4…-9 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Утром по краю местами будет изморозь, возможен туман. В дневные часы без осадков. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует южный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле в среду ожидается до -10…-12 градусов и без осадков. Утром возможна изморозь. На дорогах скользко. Ветер южный, 2–7 м/с.

Также в Барнауле и Бийске до вечера 25 января действует режим “черного неба”: в атмосфере по-прежнему скапливаются вредные вещества, чему способствует безветренная погода.

Взято отсюда

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