В Алтайском крае за сутки произошло четыре ДТП, в которых два человека погибли

Участников дорожного движения просят соблюдать ПДД

За прошедшие сутки на территории Алтайского края зарегистрировано четыре ДТП, в которых два человека погибли и восемь получили ранения, в том числе два ребенка, сообщает “Госавтоинспекция региона”.

Основными причинами ДТП являлись:

нарушение правил проезда пешеходного перехода;

выезд на встречную полосу;

несоблюдение очередности проезда.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 755 нарушений ПДД. 14 водителей управляли ТС с признаками опьянения, один из которых совершил данное правонарушение повторно.

погода на 3 , погода в самое ,

Взято отсюда