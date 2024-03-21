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В Алтайском крае за сутки произошло четыре ДТП, в которых два человека погибли

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В Алтайском крае за сутки произошло четыре ДТП, в которых два человека погибли

Участников дорожного движения просят соблюдать ПДД

За прошедшие сутки на территории Алтайского края зарегистрировано четыре ДТП, в которых два человека погибли и восемь получили ранения, в том числе два ребенка, сообщает “Госавтоинспекция региона”.

Основными причинами ДТП являлись:

  • нарушение правил проезда пешеходного перехода;
  • выезд на встречную полосу;
  • несоблюдение очередности проезда.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 755 нарушений ПДД. 14 водителей управляли ТС с признаками опьянения, один из которых совершил данное правонарушение повторно.

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Взято отсюда

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