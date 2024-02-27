реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае за сутки в результате ДТП погибли 4 человека, 11 человек ранены

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае за сутки в результате ДТП погибли 4 человека, 11 человек ранены

За сутки 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявили 948 нарушений ПДД РФ

За прошедшие сутки на территории Алтайского края зарегистрировано 8 ДТП, в которых 4 человека погибли и 11 получили ранения, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Основные причины ДТП:

  • несоблюдение очередности проезда;
  • несоответствие скорости условиям;
  • выезд на встречную полосу.

За сутки 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявили 948 нарушений ПДД РФ.

17 водителей управляли автомобилем с признаками опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ), пятеро из них совершили правонарушение повторно (264.1 УК РФ).

прогноз погоды на день , погода ростовская

Взято отсюда

горняк22 телеграм
В США считают, что истребители F-16 прибудут на Украину в этом году

В США считают, что истребители F-16 прибудут на Украину в этом году

Многоцелевые легкие истребители F-16 прибудут на Украину в 2024 году. Об этом…

Узнать больше
Челябинские врачи помогли родить женщине с врастанием плаценты и миомой

Челябинские врачи помогли родить женщине с врастанием плаценты и миомой

Врачи Челябинска успешно прооперировали беременную женщину с множественной миомой. Об этом…

Узнать больше
Умер муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы Томас Кингстон

Умер муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы Томас Кингстон

На 46-м году жизни скончался муж двоюродной племянницы королевы Елизаветы…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp