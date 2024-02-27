В Алтайском крае за сутки в результате ДТП погибли 4 человека, 11 человек ранены

За сутки 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявили 948 нарушений ПДД РФ

За прошедшие сутки на территории Алтайского края зарегистрировано 8 ДТП, в которых 4 человека погибли и 11 получили ранения, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Основные причины ДТП:

несоблюдение очередности проезда;

несоответствие скорости условиям;

выезд на встречную полосу.

За сутки 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявили 948 нарушений ПДД РФ.

17 водителей управляли автомобилем с признаками опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и ст. 12.26 КоАП РФ), пятеро из них совершили правонарушение повторно (264.1 УК РФ).

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Взято отсюда