В Алтайском крае за сутки задержали 14 нетрезвых водителей

В целом за сутки на территории края зарегистрировали пять ДТП, один человек погиб

На территории Алтайского края за прошедшие сутки зарегистрировано пять ДТП, один человек погиб и шесть человек получили ранения, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Основные причины ДТП:

несоответствие скорости условиям;

выезд на встречную полосу;

нарушение Правил проезда пешеходного перехода.

За сутки 12 марта сотрудники Госавтоинспекции выявили 714 нарушений ПДД РФ. 14 водителей управляли автомобилей с признаками опьянения, 1 из которых совершил правонарушение повторно.

Напомним, 12 марта на трассе в Топчихинском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП.

прогноз погоды на день , точная погода на 10 дней ,

Взято отсюда