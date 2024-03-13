В Алтайском крае за сутки задержали 14 нетрезвых водителей

В целом за сутки на территории края зарегистрировали пять ДТП, один человек погиб
На территории Алтайского края за прошедшие сутки зарегистрировано пять ДТП, один человек погиб и шесть человек получили ранения, сообщает краевая Госавтоинспекция.
Основные причины ДТП:
- несоответствие скорости условиям;
- выезд на встречную полосу;
- нарушение Правил проезда пешеходного перехода.
За сутки 12 марта сотрудники Госавтоинспекции выявили 714 нарушений ПДД РФ. 14 водителей управляли автомобилей с признаками опьянения, 1 из которых совершил правонарушение повторно.
Напомним, 12 марта на трассе в Топчихинском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП.
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Взято отсюда