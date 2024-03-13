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В Алтайском крае за сутки задержали 14 нетрезвых водителей

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В Алтайском крае за сутки задержали 14 нетрезвых водителей

В целом за сутки на территории края зарегистрировали пять ДТП, один человек погиб

На территории Алтайского края за прошедшие сутки зарегистрировано пять ДТП, один человек погиб и шесть человек получили ранения, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Основные причины ДТП:

  • несоответствие скорости условиям;
  • выезд на встречную полосу;
  • нарушение Правил проезда пешеходного перехода.

За сутки 12 марта сотрудники Госавтоинспекции выявили 714 нарушений ПДД РФ. 14 водителей управляли автомобилей с признаками опьянения, 1 из которых совершил правонарушение повторно.

Напомним, 12 марта на трассе в Топчихинском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП.

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Взято отсюда

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