В Алтайском крае за сутки задержали 17 нетрезвых водителей

Двое из них совершили правонарушение повторно

За прошедшие сутки (27 февраля) на территории Алтайского задержали 17 нетрезвых водителей, двое из которых совершили правонарушение повторно, сообщает краевая Госавтоинспекция.

В целом за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 829 нарушений ПДД РФ и зарегистрировали шесть ДТП, в которых девять человек получили ранения.

Основные причины ДТП:

несоблюдение очередности проезда;

несоответствие скорости условиям;

нарушение ПДД пешеходами, пассажирами.

Также в ведомстве сообщили, что за январь 2024 года в Алтайском крае произошло четыре ДТП с участием водителей, стаж которых менее двух лет. В этих ДТП пострадали пять человек.

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Взято отсюда