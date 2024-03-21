В Алтайском крае за сутки зафиксировали 95 подтоплений

Тема паводка становится все более актуальной для жителей Алтайского края. Лишь за прошедшие сутки едино-диспетчерские службы зарегистрировали 95 подтоплений.

Больше всего происшествий отмечается в Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Советском и Шипуновском районах. Все проблемные участки устранены.

Специалистами ГУ МЧС России по Алтайскому краю проводится предпаводковое обследование и проверка готовности гидротехнических сооружений в 15 муниципальных районах и городских округах, которые могут представлять опасность во время прохождения паводка.

Также продолжаются работы по строительству 4 защитных дамб в Краснощековском районе, приступили к выполнению работ по берегоукреплению и регулированию русел рек в Бийском и Советском районах.

Задействовано 49 гидрологических постов. Обстановка в регионе находится на круглосуточном контроле ведомства.

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