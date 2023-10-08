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В Алтайском крае задержали 15-летнего курьера, который работал на аферистов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Подросток Фото: unsplash.com

Подросток дал признательные показания и пояснил, что нелегальный способ быстрого заработка нашел в Интернете через один из мессенджеров

Сотрудники полиции в Рубцовске задержали очередного 15-летнего курьера, действовавшего по схеме “Ваш родственник попал в беду”, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

85-летней местной жительнице позвонила неизвестная девушка, представившаяся внучкой. Пенсионерка не смогла распознать голос и поверила, что с ней беседует родственница.

“Лжевнучка” сообщила, что попала в ДТП. Потом телефонный разговор продолжил мужчина, который представился следователем и предложил заплатить, чтобы избежать последствий.

Источник

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