Подросток Фото: unsplash.com

Подросток дал признательные показания и пояснил, что нелегальный способ быстрого заработка нашел в Интернете через один из мессенджеров

Сотрудники полиции в Рубцовске задержали очередного 15-летнего курьера, действовавшего по схеме “Ваш родственник попал в беду”, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

85-летней местной жительнице позвонила неизвестная девушка, представившаяся внучкой. Пенсионерка не смогла распознать голос и поверила, что с ней беседует родственница.

“Лжевнучка” сообщила, что попала в ДТП. Потом телефонный разговор продолжил мужчина, который представился следователем и предложил заплатить, чтобы избежать последствий.

Источник

горняк

горняк онлайн