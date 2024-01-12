В Алтайском крае задержали курьера мошенников, которые “охотятся” на пенсионеров

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Молодой человек нашел работу в интернете и стал ездить по адресам в разных районах Алтайского края, чтобы забирать деньги у пенсионеров

В Алтайском крае задержали курьера, который работал на мошенников, сообщили в ГУ МВД по краю.

Им оказался 18-летний житель Барнаула. Он забирал деньги у пенсионеров, которых обманули по традиционной схеме “Ваш родственник попал в ДТП”.

По данным ведомства, в период с 9 по 11 января он успел “посетить” как минимум семь адресов и забрать деньги у пожилых людей старше 75 лет на сумму более 1,5 млн рублей. Потерпевших установили в Барнауле, Алейске, Калманском, Поспелихинском, Рубцовском и Волчихинском районах.

Молодой человек пояснил, что нашел подработку в интернете. “Работодатель” предупредил, что в случае каких-то эксцессов, например, если он присвоит себе деньги, его данные передадут в полицию. После этого новичку направили адреса пожилых людей из разных районов края, и он на такси стал выезжать к свои жертвам.

Заявления от потерпевших поступили в несколько дежурных частей края. Сотрудники полиции организовали поиски и задержали подозреваемого в тот момент, когда он, забрав деньги у жительницы Волчихинского района, ехал на такси по новому адресу в Кулунду.

Парня заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации “Мошенничество”. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось , что в Барнауле осудили курьеров-мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров.

Взято отсюда.

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