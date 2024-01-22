В Алтайском крае задержали мужчину, попытавшегося совершить теракт

Он действовал по инструкции некого “куратора”

Сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали мужчину, который попытался совершить теракт в Барнауле.

Известно, что задержанный – россиянин, он родился в 1979 году.

Установлено, что еще в ноябре 2023 года он установил связь с представителей запрещенной в России военизированной террористической организации, от некого “куратора” которой стал получал инструкции после того, как заявил, что готов устроить теракт.

С помощью инструкций мужчина изготовил “коктейль Молотова”, и с его помощью должен был поджечь один из объектом Минобороны России, однако при попытке был задержан оперативника.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Покушение на совершение террористического акта”. Свою вину житель региона признал в полном объеме. Мужчина заключен под стражу.

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Взято отсюда