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В Алтайском крае задержали мужчину за призывы к терроризму

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В Алтайском крае задержали мужчину за призывы к терроризму

Мужчина публиковал в Сети антироссийский контент

Жителя Алтайского края задержали по подозрению в призывах к осуществлению террористической деятельности и администрировании ТГ-канала соответствующей направленности. Об этом пишут “Вести Алтай” со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Установлено, что 47-летний житель Первомайского района края создал общедоступный ТГ-канал, где публиковал антироссийский контент с призывами к ведению террористической деятельности. В его материалах экспертиза нашла и призывы к поддержке организаций, запрещенных на территории России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье “Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет”. Жителю региона предъявлено обвинение. Суд заключил его под стражу.

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Взято отсюда

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