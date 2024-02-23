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В Алтайском крае задержали похитителя деталей автомобилей

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В Алтайском крае задержали похитителя деталей автомобилей

С начала 2023 году в полицию Барнаула обратился 21 местный житель с заявлением о краже деталей из автомобилей.

Большинство краж происходило в ночное время суток в Ленинском, Индустриальном и Железнодорожном районах города. Преступник взламывал дверь и похищал чужое имущество. В частности, злоумышленник забирал электроинструменты, строительное и садовое оборудование, магнитолы, видеорегистраторы, сабвуферы, а также другие ценные вещи. Общая сумма ущерба составила порядка 100 тысяч рублей.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали подозрвеваемого по месту проживания в Барнауле. Им оказался ранее дважды судимый за кражи местный житель 1985 года рождения.

В ходе осмотра квартиры стражи правопорядка обнаружили около 165 похищенных предметов. Часть украденных вещей задержанный успел сбыть в ломбард, а вырученные деньги потратить по собственному усмотрению.

По фактам совершенных преступлений заведены уголовные дела.

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Взято отсюда.

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