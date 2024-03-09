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Пенсионерки стали жертвами мошенничества и лишились 400 тысяч рублей. Курьера аферистов оперативно задержал патруль Росгвардии

В селе Михайловское задержали 24-летнего жителя Новосибирска, причастного к совершению в Алтайском крае серии дистанционных мошенничеств, сообщили в краевом управлении Росгвардии.

Сотрудники отделения вневедомственной охраны получили ориентировку о совершении в райцентре двух преступлений. По информации полиции, жертвами обмана по схеме “Ваш родственник попал в беду” стали пожилые жительницы Михайловского. Каждой из потерпевших звонил неизвестный и, представляясь адвокатом, сообщал, что их дочь стала виновницей резонансного ДТП, а для освобождения ее от ответственности требовалось передать курьеру крупную сумму.

Взято отсюда