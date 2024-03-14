В Алтайском крае задержали сбытчиков запрещенных веществ

Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств были задержаны и доставлены в отдел полиции

В Барнауле сотрудники Госавтоинспекции пресекли деятельность трех сбытчиков героина и метадона, сообщает в ТГ-канале полиция Алтайского края.

Накануне ночью на проспекте Калинина краевой столицы правоохранители остановили автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 28-летний водитель. В машине также находились двое пассажиров. В ходе проверки документов и досмотра салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли несколько упаковочных пакетов с неизвестным веществом, а часть свертков с неизвестным содержимым была спрятана в пустых сигаретных пачках.

Задержали сбытчиков запрещенных веществ. Фото: Полиция Алтайского края.

Экспертиза показала, что в свертках было наркотическое вещество метадон, общий вес которого составил 21 грамм, а также 35 граммов героина.

Подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В ходе разбирательства было установлено, что трое задержанных – молодые люди 22, 28 и 30 лет приехали из Новосибирска, в Барнаул они прибыли для сбыта наркотических средств путем формирования так называемых тайников-закладок.

Благодаря грамотной и профессиональной работе сотрудников полиции реализовать свой умысел банда не успела – противоправная деятельность была пресечена.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Взято отсюда