Житель Алтайского края задержан за призывы к терроризму
В отношении жителя края возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ
В Алтайском крае задержали владельца телеграм-канала с «антироссийским контентом». Подробности «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.
В поле зрения правоохранителей попал 48-летний житель Первомайского района.
– Установлено, что гражданин целенаправленно создал и администрировал общедоступный телеграм-канал, наполняя его антироссийским контентом с целью побудить широкие массы к осуществлению террористической деятельности, – рассказали в пресс-службе ФСБ.
В некоторых постах были призывы к поддержке ресурсами проукраинских террористических организаций, что подтвердила лингвистическая экспертиза.
В отношении жителя края возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»). На данный момент ему предъявили обвинение и заключили под стражу.
По указанной статье владельцу телеграм-канала может грозить крупный штраф до 1 млн рублей и даже лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
Напомним, ранее по этой же статье задержали жителя Барнаула. Мужчина разместил на своей странице посты, в которых оправдывал теракты. Как оказалось, житель краевой поддерживал
По закону ему грозит лишение свободы на срок до семи лет (подробности)
Взято отсюда
20.03.2024