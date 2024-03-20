Житель Алтайского края задержан за призывы к терроризму

В отношении жителя края возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ

В Алтайском крае задержали владельца телеграм-канала с «антироссийским контентом». Подробности «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

В поле зрения правоохранителей попал 48-летний житель Первомайского района.

– Установлено, что гражданин целенаправленно создал и администрировал общедоступный телеграм-канал, наполняя его антироссийским контентом с целью побудить широкие массы к осуществлению террористической деятельности, – рассказали в пресс-службе ФСБ.

В некоторых постах были призывы к поддержке ресурсами проукраинских террористических организаций, что подтвердила лингвистическая экспертиза.

В отношении жителя края возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»). На данный момент ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

По указанной статье владельцу телеграм-канала может грозить крупный штраф до 1 млн рублей и даже лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, ранее по этой же статье задержали жителя Барнаула. Мужчина разместил на своей странице посты, в которых оправдывал теракты. Как оказалось, житель краевой поддерживал

По закону ему грозит лишение свободы на срок до семи лет (подробности)

Взято отсюда

20.03.2024