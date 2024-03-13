На период предварительного следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в браконьерстве жителя Барнаула. Он сознался, что убил лося без необходимой на это лицензии, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
На место убийства животного на территории охотничьих угодий в Топчихинском районе наткнулся местный егерь. Он обратился в полицию. Подозреваемого вскоре задержали.
Им оказался 50-летний предприниматель из Барнаула. Не так давно он приобрел в Топчихинском районе базу отдыха. Полицейские провели там и в его барнаульской квартире обыски.
“Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что охотой решил увлечься только ради хобби, мясо планировал использовать для собственных нужд. Однако охотился незаконно и лицензию на отстрел лося не получал”, – сообщили в пресс-службе МВД.
Ущерб, нанесенный природному фонду края, оценивается более чем в 120 тысяч рублей. Барнаулец проверяется на возможную причастность к аналогичным преступлениям.
Ранее группу браконьеров осудили за отстрел косуль в Солонешенском районе.
Взято отсюда