На период предварительного следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в браконьерстве жителя Барнаула. Он сознался, что убил лося без необходимой на это лицензии, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

На место убийства животного на территории охотничьих угодий в Топчихинском районе наткнулся местный егерь. Он обратился в полицию. Подозреваемого вскоре задержали.

Им оказался 50-летний предприниматель из Барнаула. Не так давно он приобрел в Топчихинском районе базу отдыха. Полицейские провели там и в его барнаульской квартире обыски.

“Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что охотой решил увлечься только ради хобби, мясо планировал использовать для собственных нужд. Однако охотился незаконно и лицензию на отстрел лося не получал”, – сообщили в пресс-службе МВД.

Ущерб, нанесенный природному фонду края, оценивается более чем в 120 тысяч рублей. Барнаулец проверяется на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее группу браконьеров осудили за отстрел косуль в Солонешенском районе.

Взято отсюда