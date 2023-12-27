Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае заключено ключевое соглашение о социально-трудовых отношениях

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае заключено ключевое соглашение о социально-трудовых отношениях

25 декабря 2023 года в Алтайском крае состоялась торжественная церемония подписания Регионального трехстороннего соглашения между Правительством Алтайского края, краевыми объединениями работодателей и Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов на 2024 – 2026 годы. На мероприятии также было подписано дополнительное соглашение к региональному соглашению о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2022 – 2024 годы.

Ключевыми участниками мероприятия были Губернатор Алтайского края Томенко Виктор Петрович, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Мещеряков Виктор Алексеевич представлявший всех работодателей региона и председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Панов Иван Евгеньевич.

Эти соглашения олицетворяют собой важный шаг в укреплении социально-трудовых отношений в регионе, устанавливая общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений. В рамках документов были определены темпы роста средней заработной платы на 2024 год и внесены изменения в региональное соглашение о МРОТ.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что подписанные соглашения являются результатом длительной и тщательной работы, включающей в себя более 70 предложений, из которых более 50 были приняты. Он также указал на значительное повышение минимального размера оплаты труда в крае с 1 января 2024 года, которое составит 21 070 рублей, с учётом районных коэффициентов — более 24 тысяч рублей.

Подписание трехстороннего соглашения – ключевой момент в развитии экономики и социальной сферы Алтайского края, подчеркивая важность сотрудничества между профсоюзами, работодателями и правительством в достижении общих целей развития региона и повышения качества жизни его жителей.

Видео с мероприятия

Взято отсюда.

новости алтая , банкфакс алтай новости ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix