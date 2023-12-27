В Алтайском крае заключено ключевое соглашение о социально-трудовых отношениях

25 декабря 2023 года в Алтайском крае состоялась торжественная церемония подписания Регионального трехстороннего соглашения между Правительством Алтайского края, краевыми объединениями работодателей и Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов на 2024 – 2026 годы. На мероприятии также было подписано дополнительное соглашение к региональному соглашению о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2022 – 2024 годы.

Ключевыми участниками мероприятия были Губернатор Алтайского края Томенко Виктор Петрович, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Мещеряков Виктор Алексеевич представлявший всех работодателей региона и председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Панов Иван Евгеньевич.

Эти соглашения олицетворяют собой важный шаг в укреплении социально-трудовых отношений в регионе, устанавливая общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений. В рамках документов были определены темпы роста средней заработной платы на 2024 год и внесены изменения в региональное соглашение о МРОТ.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что подписанные соглашения являются результатом длительной и тщательной работы, включающей в себя более 70 предложений, из которых более 50 были приняты. Он также указал на значительное повышение минимального размера оплаты труда в крае с 1 января 2024 года, которое составит 21 070 рублей, с учётом районных коэффициентов — более 24 тысяч рублей.

Подписание трехстороннего соглашения – ключевой момент в развитии экономики и социальной сферы Алтайского края, подчеркивая важность сотрудничества между профсоюзами, работодателями и правительством в достижении общих целей развития региона и повышения качества жизни его жителей.

Видео с мероприятия

Взято отсюда.

новости алтая , банкфакс алтай новости ,