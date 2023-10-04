В Алтайском крае закрыли детский сад из-за угрозы его разрушения

Детский сад. Забор Фото: Фото: pixabay.com

В ходе проверки прокуратурой района были обнаружены дефекты, которые могут привести к разрушению строительных конструкций. Детский сад закрыли до признания здания пригодным для эксплуатации

В селе Смоленском Алтайского края закрыли детский сад “Малышок”. В здании необходим капитальный ремонт, прокуратура подала иск о бездействии администрации, сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края в Telegram-канале.

В ходе проверки здания детского сада были обнаружены дефекты, которые могут привести к разрушению строительных конструкций. Это может привести к ЧС – в таком случае пострадают дети и работники.

Деятельность детского сада приостановили до признания его пригодным для эксплуатации. Судебное заседание назначено на 4 октября.

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