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В Алтайском крае закрыли из-за метели трассу от Змеиногорска до Рубцовска

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В Алтайском крае закрыли из-за метели трассу от Змеиногорска до Рубцовска

8 января с 7.30 минут введено ограничение для всех видов транспорта на региональной дороге К-03 на участке от Змеиногорска до Рубцовска, сообщает Алтайавтодор.

Закрытие дороги связано с сильным ветром до 20 м/с, отсутствием видимости из-за метели.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок, не покидать свои населенные пункты, выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями.

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