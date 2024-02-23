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В Алтайском крае заметно поубавилось число приверженцев ЗОЖ

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В Алтайском крае заметно поубавилось число приверженцев ЗОЖ

Яблоко, витамины Фото: unsplash.com

За 2023 год количество россиян, строго придерживающихся принципов здорового образа жизни, выросло на 27,6%, или на 2,4 млн человек, до 11 млн

Алтайский край потерял позиции в списке самых здоровых регионов Сибири. Исследование опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

Так, по итогам года доля ЗОЖников в Алтайском крае сократилась на 25,7% к 2022 году. Здорового образа жизни придерживается 4,7% населения, в то время как 5,9% было годом ранее.

В абсолютных значениях число приверженцев ЗОЖ в крае сократилось со 110 до 81,7 тысячи человек.

Взято отсюда

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