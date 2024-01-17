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В Алтайском крае запланирован капитальный ремонт 14 школ

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В Алтайском крае запланирован капитальный ремонт 14 школ

В Алтайском крае сохраняется большой запрос на ремонт образовательных учреждений, среди которых и детские сады, и школы, и организации дополнительного образования.

Этот вопрос обсудили на оперативном совещании Правительства.

Благодаря федеральной поддержке — проекту «Модернизация школьных систем образования» — в плане капремонтов стоит 14 школ, 8 из которых планируется сделать за два года: 2024-2025-й. Общий объем финансирования — больше 1 миллиарда рублей.

Еще раз дополнительно обратил внимание министерства на необходимость тщательной проверки проектно-сметной документации, чтобы не было неприятных сюрпризов в середине работы.

В рамках нацпроекта «Образование» — по которому на наш край заложено еще около 1 миллиарда рублей — нам необходимо завершить строительство 4 школ. В том числе двух в Первомайском районе — в Боровихе и в Повалихе. Кроме того, планируется провести большую работу по оснащению образовательных организаций необходимым оборудованием.

В плане на этот год открытие 73 «Точек роста» и 3 кванториумов: одного — в Бийске, двух — в Барнауле. Средства заложены, например, и на приведение в порядок спортзалов, создание спортклубов в школах, открытие «IT-куба» в Заринске.

Кроме того, среднюю школу №2 в Кулундинском районе и центр творчества в Целинном районе планируется отремонтировать в рамках средств еще одного федерального проекта — «Современный облик сельских территорий».

«И обязательно в течение года будем работать над расширением наших возможностей по приведению в порядок образовательных учреждений. Речь и о привлечении федеральных средств, но и о выделении собственных, краевых ресурсов. Заявок из муниципалитетов у нас очень много, и я сам и во время командировок, и во время анализа ситуации другими способами прекрасно вижу все слабые места — будем помогать», — рассказал о планах губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Взято отсюда.

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