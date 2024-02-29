В Алтайском крае запретили продажу алкоголя в День победы и дни городов (сел)

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии 29 февраля приняли закон, запрещающий розничную продажу алкоголя в День Победы и во время празднования Дня города, района, муниципального округа, села или поселка.

Запрет распространяется на всю алкогольную продукцию. Исключение сделали для кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания.

«Ряд муниципалитетов давно поднимали данную тему. Теперь требования равномерны ко всем субъектам предпринимательской деятельности, на всей территории Алтайского края. Практика показала, что такие ограничения работают. Теперь они носят не рекомендательный характер, а обязательный», – прокомментировал принятие документа заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько.

Законопроект внесен по инициативе губернатора Виктора Томенко и прокурора края Антона Германа. Цель инициативы – снизить уровень потребления алкоголя и повысить безопасность во время массовых мероприятий.

Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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