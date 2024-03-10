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В Алтайском крае запретили вывоз 5 тысяч тюльпанов

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В Алтайском крае запретили вывоз 5 тысяч тюльпанов

Фото: Анна Меньшикова

Отсутствие фитосанитарных документов является грубым нарушением порядка вывоза подкарантинной продукции с территории России

Из Алтайского края в Республику Казахстан пытались вывезти 5 тысяч тюльпанов без необходимых документов, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

При карантинном фитосанитарном досмотре автомобиля в Третьяковском районе обнаружилось отсутствие оформленного фитосанитарного сертификата для вывоза партии цветов. Это грубое нарушение законодательства.

Цветы вернули отправителю.

Ранее в Алтайском крае сожгли партию зараженных голландских хризантем.

Взято отсюда.

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