В Алтайском крае запретили вывоз 5 тысяч тюльпанов

Фото: Анна Меньшикова
Отсутствие фитосанитарных документов является грубым нарушением порядка вывоза подкарантинной продукции с территории России
Из Алтайского края в Республику Казахстан пытались вывезти 5 тысяч тюльпанов без необходимых документов, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.
При карантинном фитосанитарном досмотре автомобиля в Третьяковском районе обнаружилось отсутствие оформленного фитосанитарного сертификата для вывоза партии цветов. Это грубое нарушение законодательства.
Цветы вернули отправителю.
Ранее в Алтайском крае сожгли партию зараженных голландских хризантем.
Взято отсюда.
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