В Алтайском крае запустят первое в Сибири массовое производство хризантем

В Барнауле в 2026 году начнут массово выращивать одиночные и кустовые хризантемы.

Сегодня на барнаульском ОП «Алтайское» выращиваются небольшие партии . В 2026 году планируется запустить промышленное производство с ежедневным сбором.

Как рассказал ТАСС гендиректор тепличного комбината «Новосибирский» Иван Сорокин, ОП «Алтайское» является подразделением тепличного комбината «Толмачевский» (входит в ГК «Горкунов»). Цветы будет реализовывать комплекс «Новосибирский».

Хризантема — второй по популярности цветок после розы. Сейчас хризантемы в Сибирь завозят в основном из Казахстана и Голландии.

Кстати, в теплицах Новосибирска в 2026 году планируют начать выращивать орхидеи. Сегодня в Россию эти цветы везут из Китая и Турции.

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Взято отсюда.

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