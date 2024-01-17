В Алтайском крае заработал Штаб общественной поддержки

Где можно присоединиться к спортсменам, занимающимся северной ходьбой, увлечь подрастающее поколение настольными играми, попасть на прием к депутату, организовать собственное мероприятие? Теперь такое место есть в Барнауле. Это Штаб общественной поддержки Алтайского края.

Место притяжения

Здание расположено в старой части города, на ул. Пушкина, 62, и во вторник состоялось открытие новой площадки.

Фото: Андрей Каспришин

По замыслу организаторов, Штаб объединит социально ориентированные НКО, волонтерские движения, творческие союзы, спортивные федерации, в общем – активистов, которые стремятся к эффективному развитию страны и края. Площадка станет пространством, где они смогут проводить свои мероприятия и находить единомышленников.

Штаб общественной поддержки оборудован всем необходимым для проведения мастер-классов, игр, дискуссий, выставок, просмотров фильмов и других активностей. Здесь есть коворкинг-центр, молодежный центр, центр приема граждан, детская игровая зона.

Работать на площадке уже изъявили желание более 50 НКО, свыше 20 спортивных федераций, Молодёжный парламент Алтайского края, ТОСы, национальные объединения, более 30 представителей креативных профессий – мастера, фотографы, поэты и писатели. Кроме того, приемы будут вести юристы, специалисты по написанию грантов, консультанты по различным вопросам.

Желающие провести мероприятия на площадке не заставили себя ждать. Уже в первый день работы Штаба прошел мастер-класс по изготовлению лоскутных одеял, выставка настольных игр социально ориентированных НКО, семинар «Гуманитарная миссия на Донбассе: формы участия волонтёров», панельная дискуссия «Сплочение общества – сильная Россия». С музыкальной программой «Русский характер» выступили представители НКО «Песни Иткульского лета». На площади Свободы прошла открытая тренировка по северной ходьбе. На следующий день прошло собрание волонтеров, решивших поехать в зону СВО… График дальнейших мероприятий уже составлен на месяц.

Фото: Андрей Каспришин

Общее дело

Андрей Осипов, руководитель Штаба общественной поддержки Алтайского края, рассказал, что в прошлом году такие Штабы общественной поддержки, как наш, заработали в 28 субъектах Российской Федерации. С начала 2024 года они продолжают открываться во всех остальных регионах страны. Штаб создан на базе региональной общественной приемной «Единой России». Здесь осуществляется прием граждан, который проводят первые лица края, сенаторы, депутаты. Новая площадка находится на 1 этаже, на входе – пандус, поэтому лица с ограниченными возможностями здоровья не будут испытывать неудобств. Для автомобилей есть парковка на пл. Свободы. Внутри помещения на всех площадках Интернет, Wi-Fi. Есть кабинет для сотрудников, большой зал на 50 человек для проведения разнообразных мероприятий, от совещаний, встреч до спортивных игр. Помещение трансформируется под любой формат. Из опыта регионов следует, что на таких площадках организуют даже мастер-классы по плетению маскировочных сетей. Мероприятия будут проводиться на безвозмездной основе. Уже в первый день проведено несколько мероприятий и запланированы на последующие дни.

Как отметил секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Романенко, сегодня есть острая необходимость в объединении всего народа России. Об этом говорит политическая обстановка в мире, беспрецедентное санкционное давление западных стран на Россию.

Фото: Андрей Каспришин

– Сейчас идет специальная военная операция, направленная на освобождение украинской и российской территорий от нацизма, поэтому вопрос консолидации нашего общества вокруг лидера нашей страны – ключевой. С одной стороны, такой подход решает внутриэкономические вопросы, с другой – дает ясный сигнал всему политическому сообществу о том, что Россия – сплоченное государство, и любые попытки расшатать его изнутри будут тщетны, – сказал Александр Романенко.

Он также пояснил, что Штаб дает возможность общественным организациям и движениям провести свои мероприятия. В Алтайском крае их очень много, и ветеранских, и молодежных, самой разной направленности, которые ведут свою работу. И для них новая площадка – большое подспорье, возможность высказаться и заявить о себе.

Маргарита Барсукова, доверенное лицо Президента РФ, рассказала, что данная площадка призвана объединить общественные организации. Здесь можно проводить мероприятия различного уровня. Это могут быть творческие, спортивные, интеллектуальные встречи. Можно общаться, обмениваться мнениями на важные темы.

Площадка для единомышленников

После презентации помещения Штаба состоялась панельная дискуссия общественников, в которой приняла участие член Общественной палаты Алтайского края Ирина Яковенко:

– Я хочу поздравить собравшихся с этим значимым событием. Нужно, чтобы как можно больше жителей края об этом узнало. В нашем городе не так много таких прекрасных площадок, и она несомненно будет востребована.

Сенатор РФ от Алтайского края Наталья Кувшинова отметила:

– Это наше общее важное дело. Мне приятно на открытии Штаба видеть земляков из Заринска. Надеюсь, что они примут активное участие в работе площадки. Здесь также собрались представители общественных организаций, которые поддерживают наших бойцов, задействованных в СВО, руководители вузовских и ветеранских сообществ. Пусть Штаб общественной поддержки станет той точкой коммуникации, которая объединит все общественные организации. На этой неделе я проведу здесь прием граждан, а также Александр Алексеевич Романенко. Будем работать.

Фото: Андрей Каспришин

Высказались о значимости новой площадки и руководители общественных организаций. Руководитель регионального отделения общественной организации военных инвалидов «ВоИн» Евгений Бадулин сказал:

– Мы должны поддержать нашего верховного главнокомандующего, поэтому эта площадка для единомышленников, здесь не нужны политические разногласия. Мир изменился два года назад, мы боремся с фашизмом, и бойцам, участвующим в СВО, нужен крепкий тыл.

Координатор «Женского движения Единой России» в Алтайском крае Кристина Юстус поблагодарила организаторов Штаба:

– Площадка станет местом общения для матерей и жен участников СВО. Очень важно поддержать семьи наших бойцов.

Фото: Андрей Каспришин

Фото: Андрей Каспришин

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КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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