В Алтайском крае завели уголовное дело на участника расправы над кошками

Правоохранители нашли мужчину и подростка, которые на камеру расстреляли из травматического пистолета кошку и двух ее котят

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении участника расправы над кошкой и двумя котятами, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Правоохранители нашли мужчину и подростка, которые на камеру расстреляли из травматического пистолета кошку и двух ее котят в селе Лаптев Лог Угловского района. В отношении неоднократно судимого 33-летнего жителя Угловского района возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Сообщником мужчины оказался 13-летний школьник. Сейчас решается вопрос о постановке его на профилактический учет. Кроме того, руководитель территориального органа МВД России обратится в суд с административным иском о помещении подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних. Правоохранители проверяют факт вовлечения подростка в совершение преступления.

Ранее два ролика с убийством животных появились 6 марта в чате, где общается молодежь из сел Угловского района. На видео снято, как кошку и двух ее подросших котят расстреливают в голову и глаза из пневматического пистолета, придавив ногой. Позже ролик из чата удалили, но отец одной из девушек, участвовавшей в переписке, заявил о случившемся в полицию.

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Взято отсюда