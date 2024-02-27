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В Алтайском крае завели уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими

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В Алтайском крае завели уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими

Расследование уголовного дела поставлено на контроль

В Алтайском крае по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, возбудили уголовное дело («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), сообщает полиция Алтайского края. Расследование уголовного дела взял под контроль начальник ведомства.

Напомним, ДТП произошло утром 26 февраля на 132-м километре  автомобильной дороги К-09 «Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан».

По предварительным данным, водитель Toyota Corona Premio, двигаясь со стороны Змеиногорска в направлении Староалейского, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Camry, после чего также произошло столкновение с еще одним автомобилем, двигавшемся в попутном направлении с Toyota Camry.

В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Toyota Corona Premio погибли. Водители и пассажир других автомобилей- участников ДТП получили травмы различной степени тяжести.          

             

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Взято отсюда

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