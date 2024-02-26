ДТП на Змеиногорской трассе Фото: прокуратура Алтайского края

В рамках расследования установят все причины и обстоятельства ДТП. Разбирательство взял на контроль начальник краевой полиции

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП в Тертьяковском районе, которое случилось 26 февраля. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поставил на контроль проверку и расследование, заявили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по п. 5 ст. 264 “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”. Будут установлены все причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, 40-летний водитель Toyota Corona Premio на 132-м км трассы К-09 “Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан” при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry, которой управлял 41-летний мужчина.

После чего произошло столкновение с еще одним автомобилем под управлением 44-летнего водителя. Он ехал в попутном направлении с Toyota Camry.

В аварии погибли водитель и три пассажира Toyota Corona Premio. Водители и пассажир других автомобилей получили травмы.

Взято отсюда