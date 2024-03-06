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В Алтайском крае завершилась эстафета передачи семейного очага «Сердце России» в города и районы региона

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В Алтайском крае завершилась эстафета передачи семейного очага «Сердце России» в города и районы региона

Всероссийский семейный очаг «Сердце России» из Дворца бракосочетания города Барнаула передали в Алейск, Белокуриху, Бийск, Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород и Яровое. Оттуда огонь отправился в районы края. В церемониях эстафеты передачи пламени приняли участие достойные супружеские пары с интересной семейной историей и активной жизненной позицией.

«Семейный очаг – это прикосновение к чему-то святому. Этот огонь будет передаваться по цепочке в семьи нашего края, чтобы он оберегал их и согревал», – отметила начальник управления юстиции Алтайского края  Оксана Грохотова .

Как уточняют в  ведомстве , пламя семейного очага, олицетворяющее крепость семьи и брака, в течение всего года будет храниться в органах ЗАГС региона. Все желающие смогут взять себе частичку огня, который станет оберегом их семьи.

Напомним, 2024 год Президент Владимир Путин объявил Годом семьи. В январе  на форуме «Родные – Любимые» состоялось его официальное открытие . Оттуда в Сибирский федеральный округ доставили Всероссийский семейный очаг. В регион его привезла молодая семья Котовых. Местом хранения огня стал Дворец бракосочетания города Барнаула. 

Фото: управление юстиции Алтайского края

Взято отсюда.

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